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16:00, 17 марта 2025 года

Инспекторы из Орла помогли доставить домой маму с двумя малышами

Автомобиль сломался, а самостоятельно устранить поломку женщина не смогла.

Фото: УМВД России по Орловской области

Инспекторы из Орла помогли доставить домой маму с двумя малышами. У женщины сломался автомобиль, самостоятельно устранить поломку она не смогла.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области, происшествие случилось вечером 13 марта в Железнодорожном районе. Экипаж инспекторов ДПС в составе капитана полиции Сергея Солохина и старшего лейтенанта Романа Фарафонова заметил автомобиль с включенной аварийкой. Подъехав ближе, они увидели, что в машине находятся женщина-водитель и двое малолетних детей, которые уже больше часа ждут приезда своего отца.

Полицейские на патрульном автомобиле отвезли орловчанку с малышами домой. В тот же день женщина написала в социальных сетях пост с благодарностью инспекторам ДПС за их неравнодушие и оказанную помощь.



Сергей Мерцалов
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