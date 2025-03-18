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19:43, 17 марта 2025 года

Орловцам рассказали, как справиться с депрессией

В последнее время все больше людей предпочитают антидепрессанты занятиям спортом и общению с друзьями.



Препараты от депрессии становятся все более популярными среди жителей России. Все меньше людей выбирают альтернативные методы борьбы со стрессом, такие как спорт, здоровый образ жизни и общение с друзьями. При этом спрос на антидепрессанты вырос более чем на 20%. В упаковках это 16 миллионов.

С чем это связано, как проявляется и лечится депрессия? С врачом психиатром Юлией Ланцевой поговорила наш корреспондент Елена Литинская.


Елена Литинская
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