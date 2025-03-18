вторник 18.03.2025 19:05:53 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Сомнению не подлежит
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Семейный альбом
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Главная » Новости

12:31, 17 марта 2025 года

В Орловской области судмедэксперта обвинили в присвоении 1,4 миллиона рублей

В целях личного обогащения он оказывал немедицинские услуги в частном порядке в рабочее время.

Фото: архив

В Орловской области завершено расследование уголовного дела в отношении судебно-медицинского эксперта, обвиняемого в присвоении денежных средств. Об этом сообщает СУ СК России по Орловской области

В период с 2022 по 2023 год врач Кромского межрайонного отделения "Орловское бюро судебно-медицинской экспертизы" оказывал медицинские услуги в рабочее время. Он делал это без надлежащего оформления и составления договоров.

Для оплаты услуг судмелэксперт направлял жителей к знакомым предпринимателям, которые затем перечисляли ему часть полученных средств. Вместо того чтобы вносить деньги в кассу учреждения, он присваивал их себе. В результате мужчина завладел денежными средствами бюро на сумму свыше 1 миллиона 400 тысяч рублей.

Обвиняемый полностью признал свою вину и добровольно возместил причиненный ущерб. На его имущество наложен арест. Уголовное дело было возбуждено на основании материалов оперативно-розыскной деятельности УФСБ и УМВД России по Орловской области и направлено в суд для рассмотрения по существу.


Сергей Мерцалов
© 2002−2025 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.