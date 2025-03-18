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12:31, 17 марта 2025 года В Орловской области судмедэксперта обвинили в присвоении 1,4 миллиона рублей В целях личного обогащения он оказывал немедицинские услуги в частном порядке в рабочее время.



Фото: архив

В Орловской области завершено расследование уголовного дела в отношении судебно-медицинского эксперта, обвиняемого в присвоении денежных средств. Об этом сообщает СУ СК России по Орловской области.



В период с 2022 по 2023 год врач Кромского межрайонного отделения "Орловское бюро судебно-медицинской экспертизы" оказывал медицинские услуги в рабочее время. Он делал это без надлежащего оформления и составления договоров.



Для оплаты услуг судмелэксперт направлял жителей к знакомым предпринимателям, которые затем перечисляли ему часть полученных средств. Вместо того чтобы вносить деньги в кассу учреждения, он присваивал их себе. В результате мужчина завладел денежными средствами бюро на сумму свыше 1 миллиона 400 тысяч рублей.



Обвиняемый полностью признал свою вину и добровольно возместил причиненный ущерб. На его имущество наложен арест. Уголовное дело было возбуждено на основании материалов оперативно-розыскной деятельности УФСБ и УМВД России по Орловской области и направлено в суд для рассмотрения по существу.





Сергей Мерцалов





