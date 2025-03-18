В Оптину пустынь из Орла на прощание со старцем Илием отправятся пять автобусов
Еще один автобус заберет жителей села Становой Колодезь.
В Оптину пустынь из Орла на прощание со старцем Илием отправятся пять автобусов. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.
- Сегодня в 17.30 первый автобус соберет желающих проститься со старцем Илием у храма в Становом Колодезе. А в 19.00 пять больших автобусов с сопровождением отправятся в путь из Орла в Оптину пустынь,где пройдет церемония прощания, - рассказал глава региона.
Сбор участников будет проходить с 18:30 до 19:00 у памятника Лескова. Ориентировочное время возвращения в Орел - 6 часов утра 18 марта.
Андрей Клычков также отметил, что завтра, 18 марта, он возглавит официальную делегацию на прощании с батюшкой.