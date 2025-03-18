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12:02, 17 марта 2025 года В Оптину пустынь из Орла на прощание со старцем Илием отправятся пять автобусов Еще один автобус заберет жителей села Становой Колодезь.







В Оптину пустынь из Орла на прощание со старцем Илием отправятся пять автобусов. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.



- Сегодня в 17.30 первый автобус соберет желающих проститься со старцем Илием у храма в Становом Колодезе. А в 19.00 пять больших автобусов с сопровождением отправятся в путь из Орла в Оптину пустынь, где пройдет церемония прощания, - рассказал глава региона.



Сбор участников будет проходить с 18:30 до 19:00 у памятника Лескова. Ориентировочное время возвращения в Орел - 6 часов утра 18 марта.



Андрей Клычков также отметил, что завтра, 18 марта, он возглавит официальную делегацию на прощании с батюшкой.





Сергей Мерцалов





