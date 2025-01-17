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12:13, 17 января 2025 года Умер руководитель Орловского гидрометцентра Валерий Селихов Он ушел из жизни после продолжительной болезни.



Фото: архив "Вести-Орел"

Скончался руководитель Орловского гидрометцентра Валерий Селихов. Он ушел из жизни после продолжительной болезни.



Начальник орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Валерий Селихов скончался в возрасте пятидесяти лет. Он боролся с тяжелой болезнью, однако победить недуг не смог.



Редакция "Вести-Орел" выражает соболезнования родным и близким Валерия Николаевича.



О месте и дате прощания мы сообщим дополнительно.









Ольга СУПОНЕВА





