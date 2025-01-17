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11:39, 17 января 2025 года Жителей Орла просят помочь со сбором продуктов для курских переселенцев Центр "Патриот-57" продолжает принимать еду и вещи первой необходимости.



Фото: архив "Вестей"

В Орле продолжается сбор товаров для переселенцев из курского приграничья. Принести продукцию и вещи первой необходимости можно в центр "Патриот-57".



Как сообщает телеграм-канал "Орловский тыл", нужны рис, макароны, тушенка, сахар, растительное масло, туалетная бумага, средства гигиены, в том числе для детей, мыло, стиральный порошок и другое.



С полным и актуальным списком нужных продуктов можно ознакомиться здесь. А принести товары можно в "Патриот-57" по адресу: г. Орел, ул. Привокзальная, 8. Центр работает по будням с 9.00 до 18.00.









Ольга СУПОНЕВА





