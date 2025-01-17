Жителей Орла просят помочь со сбором продуктов для курских переселенцев

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11:39, 17 января 2025 года
Жителей Орла просят помочь со сбором продуктов для курских переселенцевЦентр "Патриот-57" продолжает принимать еду и вещи первой необходимости.
Фото: архив "Вестей"
В Орле продолжается сбор товаров для переселенцев из курского приграничья. Принести продукцию и вещи первой необходимости можно в центр "Патриот-57".
Как сообщает телеграм-канал "Орловский тыл", нужны рис, макароны, тушенка, сахар, растительное масло, туалетная бумага, средства гигиены, в том числе для детей, мыло, стиральный порошок и другое.
С полным и актуальным списком нужных продуктов можно ознакомиться здесь. А принести товары можно в "Патриот-57" по адресу: г. Орел, ул. Привокзальная, 8. Центр работает по будням с 9.00 до 18.00.
Ольга СУПОНЕВА
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