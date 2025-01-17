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10:27, 17 января 2025 года В Ливнах из-за пожара в хозпостройке едва не сгорели два жилых дома К ЧП могла привести неисправность печного отопления.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Утром 16 января на Октябрьской площади в Ливнах загорелась хозпостройка. Предположительно, к ЧП привела неисправность печного отопления.



Как сообщили в ГУ МЧС России по региону, пламя грозило перекинуться на два соседних жилых дома, но спасателям удалось сдержать огонь.



Никто не пострадал. В результате пожара поврежден чердак хозпостройки на площади в 10 квадратных метров.





Артем Ежаков





