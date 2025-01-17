Главная » Новости



9:51, 17 января 2025 года Экс-главу Болхова оставили под домашним арестом Без изменений осталась и мера пресечения в отношении его заместителя.



Фото издания "Болховские куранты"

Болховский районный суд оставил под домашним арестом экс-главу города Владимира Авилова. Без изменений осталась и мера пресечения в отношении его заместителя – подписка о невыезде, рассказали в суде.



Напомним, что их обвиняют в превышении должностных полномочий при благоустройстве "Болховкина луга". Дело уже передано для разбирательства. По версии следствия, обвиняемые подписали документы о принятии работ, хотя знали, что благоустройство проведено не полностью, некачественно и с использованием материалов, не прописанных в проекте. Ущерб составил 11,6 миллиона рублей.



Владимир Авилов вину в преступлении не признал, его заместитель, наоборот, сделала это и активно способствовала раскрытию и расследованию преступления.





Артем Ежаков





