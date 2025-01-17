Орловец более трех часов сдерживал контратаку ВСУ пулеметным огнем

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9:22, 17 января 2025 года
Орловец более трех часов сдерживал контратаку ВСУ пулеметным огнемО подвиге Андрея Скуридина рассказали на федеральных каналах.
Орловец Андрей Скуридин более трех часов сдерживал контратаку ВСУ огнем из пулемета. Ефрейтор смог грамотно оценить ситуацию, занять выгодную позицию на поле боя и прикрыл штурмовую группу.
О его подвиге рассказали на федеральных телеканалах. В тылу Андрей активно занимался волонтерской работой. Окончил Знаменскую школу.
"Понеся большие потери, ВСУ отступили вглубь своей обороны, а российские штурмовики овладели опорным пунктом", – сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.
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