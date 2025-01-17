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8:45, 17 января 2025 года В Орле не работает светофор на перекрестке Комсомольской и Карачевского переулка Об этом предупредили в Госавтоинспекции.



Фото из архива и является иллюстрацией

На пересечении улицы Комсомольской и переулка Карачевского в Орле не работает светофор. Об этом предупредили в Госавтоинспекции.



До устранения неполадок автомобилистам необходимо руководствоваться указаниями дорожных знаков, а пешеходам быть предельно внимательными и осторожными при пересечении проезжей части.





Артем Ежаков





