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21:00, 16 января 2025 года В Орле по фактам коррупции возбуждено несколько уголовных дел Шесть жителей региона подозреваются в даче взяток.







В Орле возбудили несколько уголовных дел о коррупции. По материалам оперативно-розыскной деятельности УМВД России следственные органы СК России подозревают шестерых жителей региона в даче взяток должностным лицам. По версии следствия, эти люди заключали договоры между медицинским центром и организациями для проведения фиктивных медосмотров.



Вовлекла своих сотрудников в этот незаконный бизнес женщина 1974 года рождения - владелец медицинского центра. Еще три женщины стали соучастницами. Все они находятся под домашним арестом. В медицинском центре провели обыски. Продолжит тему Антон Сорокин.





Антон Сорокин





