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20:46, 16 января 2025 года На орловском "Титанике" продолжаются строительные работы Подрядчики приступили к отделке внутренних помещений.







Медицинский центр Орловской областной клинической больницы готов более чем на половину. Подрядчики приступили к отделке внутренних помещений. В будущих палатах поклеены обои, идут малярные работы. Параллельно строители завершают монтаж коммуникаций. Чтобы нарастить темпы, к концу января - началу февраля количество рабочих на "Титанике" увеличат до 350 человек.



К настоящему времени за выполненную работу подрядчик уже получил 2,5 миллиарда рублей из четырех. Еще около миллиарда 300 миллионов в 2024 году направили на приобретение медицинского оборудования. И это лишь половина от всего объема закупок. Как сейчас продвигается реконструкция, узнал Антон Киселев.





Антон Киселёв





