Орловская епархия передала танкистам мотокросс и "Ниву"
Перед отправкой на передовую технику освятил митрополит Тихон.
Фото: Орловская митрополия
Орловская епархия передала танкистам на Селидовское направление мотокросс и внедорожник "Нива". Технику приобрели силами прихода гарнизонного храма иконы Казанской Божией Матери при Академии ФСО России. Об этом сообщили в Орловской митрополии.
Перед отправкой на передовую технику освятил митрополит Орловский и Болховский Тихон. Кроме того, военнослужащие получили рождественские посылки от областной администрации и прихожан других храмов епархии.
Посылку в ДНР доставил благочинный храмов Центрального округа Орловской епархии протоиерей Василий Иванов в сопровождении ключаря гарнизонного храма Казанской иконы Божией Матери при Академии ФСО России в Орле иерея Максима Ерескина.