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18:55, 16 января 2025 года Орловская епархия передала танкистам мотокросс и "Ниву" Перед отправкой на передовую технику освятил митрополит Тихон.



Фото: Орловская митрополия

Орловская епархия передала танкистам на Селидовское направление мотокросс и внедорожник "Нива". Технику приобрели силами прихода гарнизонного храма иконы Казанской Божией Матери при Академии ФСО России. Об этом сообщили в Орловской митрополии.



Перед отправкой на передовую технику освятил митрополит Орловский и Болховский Тихон. Кроме того, военнослужащие получили рождественские посылки от областной администрации и прихожан других храмов епархии.



Посылку в ДНР доставил благочинный храмов Центрального округа Орловской епархии протоиерей Василий Иванов в сопровождении ключаря гарнизонного храма Казанской иконы Божией Матери при Академии ФСО России в Орле иерея Максима Ерескина.





Сергей Мерцалов





