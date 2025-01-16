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18:02, 16 января 2025 года

В Орловской области возбудили дело после попытки хищения 119 миллионов

Сорван капремонт школы.

Фото: архив

Хотынецкая межрайонная прокуратура провела проверку проведения капремонта Хотынецкой средней общеобразовательной школы. Установлено, что подрядчик "Бизнесстройпроект" фактически не вел работы, контракт с администрацией был заключен в апреле 2024 года.

В результате подрядчиком допущено существенное нарушение установленных соответствующим графиком сроков. При выполнении отдельных видов работ использовались строительные материалы более низкого качества, чем предусмотрено контрактом, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

Украсть почти 120 миллионов рублей не удалось, так как в декабре 2024 года контракт был расторгнут. По результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере).

Ранее следователи возбуждали дело по факту хищения 35 миллионов рублей, выделенных в качестве аванса. Расследование находится на контроле надзорного ведомства.


Сергей Силаев
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