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18:02, 16 января 2025 года В Орловской области возбудили дело после попытки хищения 119 миллионов Сорван капремонт школы.



Фото: архив

Хотынецкая межрайонная прокуратура провела проверку проведения капремонта Хотынецкой средней общеобразовательной школы. Установлено, что подрядчик "Бизнесстройпроект" фактически не вел работы, контракт с администрацией был заключен в апреле 2024 года.



– В результате подрядчиком допущено существенное нарушение установленных соответствующим графиком сроков. При выполнении отдельных видов работ использовались строительные материалы более низкого качества, чем предусмотрено контрактом, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Орловской области.



Украсть почти 120 миллионов рублей не удалось, так как в декабре 2024 года контракт был расторгнут. По результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере).



Ранее следователи возбуждали дело по факту хищения 35 миллионов рублей, выделенных в качестве аванса. Расследование находится на контроле надзорного ведомства.





Сергей Силаев





