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16:43, 16 января 2025 года Ливенским казакам подарили лошадь по кличке Липа Презент сделал руководитель одного из хозяйств.



Фото: тг-канал "Уездный город"

Ливенским казакам в честь 10-летия станичного казачьего общества "Станица Ливенская" подарили лошадь по кличке Липа. Это трехлетняя гнедая кобыла породы Орловская рысистая. Презент сделал руководитель одного из местных хозяйств.



Для атамана и казаков этот подарок стал неожиданным, но очень приятным. Об этом сообщает тг-канал "Уездный город".



Из-за того, что у ливенских казаков пока нет своего помещения, Липу временно передали в конно-спортивную детскую секцию к друзьям-казакам в село Казаки. По словам атамана Андрея Басенкова, после того как лошадь пройдет обкатку, ее вернут обратно в Ливны.





Сергей Мерцалов





