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15:39, 16 января 2025 года

В Орле задержали сотрудников медицинского центра

Их подозревают в совершении ряда коррупционных преступлений.


Видео: УМВД России по Орловской области

В Орле выявили коррупционные преступления, связанные с деятельностью медицинского центра. Организованную преступную группу разоблачили сотрудники УЭБиПК регионального УМВД в ходе проведения оперативно-розыскных и проверочных мероприятий.

По данным регионального СУ СК, в период с 2021 по 2024 годы представители медцентра передали одному из сотрудников ВУЗа региона взятку в размере 142 тысячи рублей. Она предназначалась за "помощь" в заключении договоров с центром для выдачи сотрудникам ВУЗа и студентам фиктивных свидетельств о прохождении медицинских комиссий.

Кроме того, в марте 2024 года сотрудники медцентра передали исполнительному директору одной из служб такси Орла 150 тысяч рублей. Эта сумма предназначалась за содействие в победе медцентра на торгах и заключении контракта на оказание услуг по проведению медицинских осмотров работников.

Как сообщили в региональном УМВД, главным фигурантом дела является 50-летняя женщина, которую следствие считает фактическим владельцем медицинского центра. По данным полиции, она создала организованную группу, в которую вошли трое женщин - руководители и сотрудники центра, а также другие неустановленные лица. Злоумышленницы должны были искать учреждения и организации для заключения контрактов и прямых договоров с центром на выдачу медицинских справок без фактического прохождения медицинских осмотров, в том числе путем дачи взяток должностным лицам.

В настоящее время в жилье фигурантов и в самом медцентре провели обыски. По ходатайству следователя суд избрал меры пресечения в виде домашнего ареста для всех подозреваемых.
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