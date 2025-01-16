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14:39, 16 января 2025 года

В Болхове состоится творческая встреча с журналистом Олегом Смугловым

Мероприятие приурочено к 50-летию его работы в средствах массовой информации.


23 января в 12.00 в центральной библиотеке имени Апухтина в городе Болхов состоится творческая встреча с журналистом и краеведом Олегом Смугловым. Она посвящена 50-летию его работы в СМИ. 

Олег Смуглов поделится с гостями своими мыслями о том, как он пришел в профессию и что для него самое важное в работе журналиста. Он также вспомнит свои встречи с руководством Узбекистана и расскажет о пожеланиях, которые ему оставили знаменитые артисты России.

Кроме того, Олег Смуглов расскажет о своей работе в корпункте газеты "Правда", о 21 годе, проведенном в радиоэфире, и о том, как "Болховские Куранты" стали лучшей районной газетой страны. Гости встречи смогут задать юбиляру интересующие их вопросы.
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