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14:39, 16 января 2025 года В Болхове состоится творческая встреча с журналистом Олегом Смугловым Мероприятие приурочено к 50-летию его работы в средствах массовой информации.





23 января в 12.00 в центральной библиотеке имени Апухтина в городе Болхов состоится творческая встреча с журналистом и краеведом Олегом Смугловым. Она посвящена 50-летию его работы в СМИ.



Олег Смуглов поделится с гостями своими мыслями о том, как он пришел в профессию и что для него самое важное в работе журналиста. Он также вспомнит свои встречи с руководством Узбекистана и расскажет о пожеланиях, которые ему оставили знаменитые артисты России.



Кроме того, Олег Смуглов расскажет о своей работе в корпункте газеты "Правда", о 21 годе, проведенном в радиоэфире, и о том, как "Болховские Куранты" стали лучшей районной газетой страны. Гости встречи смогут задать юбиляру интересующие их вопросы.







