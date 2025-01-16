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19:35, 16 января 2025 года На орловской "Спецавтобазе" готовят цветочную рассаду к весне Ко Дню Победы город украсят 370 тысяч цветов.







Специалисты орловской "Спецавтобазы" готовят цветочную рассаду к весне. Ко Дню Победы город украсят 370 тысяч разных цветов.



В теплицах сажают седум, цинерарии, виолы и бегонии. Еще раньше расцветут тюльпаны. Их сажают 20 сортов.



Растут в теплицах и экзотические манго, банан, инжир и цитрусовые. Небольшие урожаи смоковницы и лимонов собирали уже не раз.





Татьяна Тимохина





