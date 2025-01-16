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19:15, 16 января 2025 года В Орле завершается первенство России по фехтованию Впервые в турнире принял участие представитель нашего региона.







В Орле проходят соревнования в рамках первенства России по фехтованию. Более 700 спортсменов в возрасте от 14 до 20 лет вступили в борьбу за награды национального турнира.



Впервые за несколько десятилетий в первенстве принял участие орловец. Семен Маркин умело сочетает тренировки по фехтованию с учебой в колледже на строителя. Подробнее в сюжете Анастасии Дороховой.





Анастасия Дорохова





