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12:34, 16 января 2025 года В Орле задержали мужчину, угрожавшего прохожим ножом Инцидент случился минувшей ночью.







В Орле прошлой ночью сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который угрожал прохожим ножом.



Сообщение об инциденте сотрудники вневедомственной охраны получили около часа ночи от правоохранительных органов. Наряд силовиков прибыл на площадь Мира, где находился позвонивший местный житель. Он пояснил, что его нетрезвый знакомый угрожал ножом прохожим, а также назвал отличительные приметы злоумышленника и возможное место его нахождения.

Сергей Захаров, помощник начальника Управления Росгвардии по Орловской области: "Сотрудники Росгвардии задержали гражданина 1988-го года рождения в спортклубе, изъяли схожий с ножом предмет и вызвали бригаду скорой медицинской помощи, так как до приезда стражей правопорядка мужчина успел нанести себе ранения".





Антон Сорокин





