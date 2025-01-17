Экс-тренер ФК "Орел" возглавил прямого конкурента "зелено-белых"
Валентин Окорочков назначен главным тренером подмосковных "Химок-2".
Фото: ФК "Химки" в "ВКонтакте"
Экс-тренер ФК "Орел" возглавил прямого конкурента "зелено-белых". Валентин Окорочков назначен главным тренером подмосковных "Химок-2", которые в будущем сезоне сыграют во Второй лиге вместе с ФК "Орел". К слову, с этой командой орловцы сыграют предсезонный матч 1 февраля.
Валентин Окорочков возглавлял ФК "Орел" в сезоне 2014/2015 . Тогда команда заняла итоговое 13-е место.