Ливенец получил полтора года исправительных работ за причинение смерти знакомому

Трагедия случилась летом 2023-го года.

Житель города Ливны осужден за причинение смерти знакомому по неосторожности. Доказательства собрал следственный комитет.

Следствие и суд установили, что в конце июня 2023-го года молодой человек находился на проезжей части дороги около подъезда одного из домов. Возник конфликт, ливенец ударил по лицу мужчину, пострадавший упал и ударился головой об асфальт. После инцидента он скончался в больнице, сообщили в СУ СК РФ по Орловской области.

Суд назначил местному жителю наказание в виде одного года и шести месяцев исправительных работ.