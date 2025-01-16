Ливенец получил полтора года исправительных работ за причинение смерти знакомому

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11:52, 16 января 2025 года
Ливенец получил полтора года исправительных работ за причинение смерти знакомомуТрагедия случилась летом 2023-го года.
Житель города Ливны осужден за причинение смерти знакомому по неосторожности. Доказательства собрал следственный комитет.
Следствие и суд установили, что в конце июня 2023-го года молодой человек находился на проезжей части дороги около подъезда одного из домов. Возник конфликт, ливенец ударил по лицу мужчину, пострадавший упал и ударился головой об асфальт. После инцидента он скончался в больнице, сообщили в СУ СК РФ по Орловской области.
Суд назначил местному жителю наказание в виде одного года и шести месяцев исправительных работ.
Сергей Силаев