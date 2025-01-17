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12:00, 17 января 2025 года Орловцев приглашают отметить именины Тургенева Праздник пройдет в музее-заповеднике "Спасское-Лутовиново".





19 января музей-заповедник "Спасское-Лутовиново" приглашает орловцев на именины Тургенева. В программе праздника театрализованное повествование о традициях празднования именин в семье Тургеневых, домашние игры XIX-го века, мастер-класс по изготовлению съестного сувенира и чаепитие с большим "именинным" пирогом. Начало – в 14:00. Подробности о билетах – на сайте музея.



Иван Тургенев родился 9 ноября, но именины праздновал 7 января (20-го января по новому стилю), в день, когда православная церковь чествует Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.



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Артем Ежаков





