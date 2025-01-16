В Орловской области увеличился коэффициент разводимости

На тысячу браков приходится более 700 разводов.

Орелстат опубликовал доклад о социально-экономическом положении в Орловской области за январь-ноябрь 2024 года.

По данным статистиков, за десять месяцев 2024 года в Орловской области на каждую тысячу заключенных браков приходилось 729 разводов. На аналогичный период 2023 года на тысячу брачных союзов пришлось 702 развода.

Всего в 2023 году в регионе заключили 3697 браков и 2595 разводов. За десять месяцев 2024 года орловцы поженились 3368 раз, а развелись — 2455.