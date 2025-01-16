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16:27, 16 января 2025 года В Орле будут платить за информацию о вандалах Вознаграждение составит пять тысяч рублей.





В Орле стартовала программа "Активный гражданин". В ее рамках можно получить пять тысяч рублей за информацию о вандале.



Как сообщил в своих социальных сетях мэр Юрий Парахин, чтобы претендовать на награду, нужно сфотографировать или заснять на видео человека, который повреждает остановки, дорожные знаки, ограждения, светофоры и фонари. Обязательно должно быть видно лицо нарушителя.



Также можно зафиксировать номер транспорта, который которое создает помехи в дорожном движении: загрязняет дорогу и окружающую среду, портит дорожное покрытие и так далее.



Заявление с вложенными материалами нужно направить на сайт городской администрации.





Артем Ежаков





