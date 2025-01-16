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Главная » Новости

10:54, 16 января 2025 года

Жители Орловского округа попросили построить новый храм

Сейчас ведутся подготовительные работы.


Глава Орловского муниципального округа Александр Черных провел первый прием граждан в 2025-м году. Жители муниципального образования озвучили ряд просьб и предложений.

В частности, орловцы попросили отремонтировать дорогу по улице Набережной села Плещеево. Принято решение о проведении работ летом. Также поднята инициатива о строительстве храма в деревне Образцово, где в настоящее время уже ведутся работы по подготовке земельного участка.

Еще одна просьба жителя деревни Овсянниково касалась установки мемориальной доски на фасаде местной школы в память о тех, кто отдал жизнь за Родину в годы Великой Отечественной войны. Администрация округа поможет и тем, кто находится на передовой сейчас: в ближайшее время будет собрана посылка по просьбе командира группы специального назначения, потребности озвучила главе муниципалитета мама бойца.
Мы благодарим жителей за активное участие в жизни округа и их неравнодушие к важным вопросам. Каждое обращение будет находиться под контролем администрации, – написал Александр Черных в соцсетях.



Сергей Силаев
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