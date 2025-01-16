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17:27, 16 января 2025 года В Орле выступят солисты классического и народно-сценического танца В областной столице снова пройдет международный конкурс "Весенний дивертисмент".





Мэр Орла Юрий Парахин подписал постановление о проведении в областной столице XIII международного конкурса солистов классического и народно-сценического танца "Весенний дивертисмент". Документ опубликован на сайте городской администрации.



Конкурс поручено провести с 24 по 26 марта в Орловской детской хореографической школе имени Панковой. Для участия приглашаются ученики и студенты хореографических школ, хореографических отделений школ искусств, студий, ссузов и вузов. В конкурсе будут две номинации и пять возрастных категорий.





Артем Ежаков





