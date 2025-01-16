Орловский пенсионер наткнулся на ружье в Медведевском лесу

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18:02, 16 января 2025 года
Орловский пенсионер наткнулся на ружье в Медведевском лесуНаходку он передал Росгвардии.
Фото из архива и является иллюстрацией
75-летний пенсионер из Орла сделал необычную находку во время прогулки в Медведевском лесу. На глаза мужчине попалось охотничье ружье, лежащее в кустах.
Находку пенсионер передал Росгвардии. После завершения всех проверок, ему заплатят восемь тысяч рублей.
Как напомнили в пресс-службе ведомства, в 2024-м году орловцы сдали в подразделения центра лицензионно-разрешительной работы 55 единиц незарегистрированного оружия.
Артем Ежаков
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