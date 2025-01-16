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18:33, 16 января 2025 года

В Орле снова не нашли проектировщика ремонта сквера Танкистов

Контрактом не заинтересовался ни один подрядчик.


В Орле снова не нашли проектировщика ремонта сквера Танкистов. На торги не подали ни одной заявки, следует из информации, размещенной на Госзакупках.

Цена соглашения превышала 2,6 миллиона рублей. Проектную документацию нужно подготовить до 21 мая 2025-го года.

Ранее на одном из заседаний комитета городского совета по ЖКХ было отмечено, что в сквере Танкистов требуется замена букв на братской могиле, обновление гранитных плит у основания танка. Также, возможно, придется переносить каменную карту, так как она накренилась. Внимание обратили и на недостаточную освещенность. В целом, по результатам обследования, состояние общественной территории назвали "нехорошим".

Сквер Танкистов ждет благоустройство в 2025-м году. Его выбрали для ремонта сами горожане в ходе общественного голосования. Прорабатывается вопрос ремонта территории в несколько этапов.


Артем Ежаков
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