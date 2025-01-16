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12:41, 16 января 2025 года В Орловской области пройдет телевизионная профилактика Она запланирована на 20 и 21 января.





20 и 21 января в Орловской области пройдет ежеквартальная телевизионная профилактика. В эти дни возможны перерывы в трансляции 20-ти цифровых и аналоговых телеканалов, FM-радиостанций. Временной промежуток профилактики – с 8:00 до 17:00.



График перерывов в трансляции доступен на сайте ртрс.рф в разделе "Временные отключения телерадиоканалов", в кабинете телезрителя, а также во вкладке "Вещание" в мобильном приложении "Телегид".





Артем Ежаков





