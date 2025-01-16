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10:00, 16 января 2025 года

Юная орловчанка познакомилась с бойцом СВО

Получив от девочки письмо и рисунки, солдат с позывным "Каспер" приехал к ней в гости.



Боец с позывным "Каспер" приехал в Верховский район Орловской области прямо из зоны СВО. Он навестил юную художницу Соню Мельникову, которая создала для него рисунок и написала письмо. На вопрос, ждут ли солдаты письма не только от близких, но и от детей, он уверенно ответил: "Так точно". После завершения спецоперации он пообещал, что никогда не забудет девочку из Орловской области.

Другой ученик этой школы, Алексей Зубцов, тоже не остался в стороне. Он написал письма сразу двум солдатам, поддерживая их в это непростое время. А учителя школы уверены, что они растят настоящих патриотов своей страны.


Елена Степовая
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