Главная » Новости



21:04, 15 января 2025 года На Орловщине готовятся к празднику Крещения Господня В храмах пройдут праздничные литургии и великое освящение воды.







В Орловской области готовятся к празднику Крещения Господня. В ночь с 18 на 19 января верующие будут вспоминать, как Иисус Христос принял крещение от Иоанна Крестителя в реке Иордан.



В храмах пройдут праздничные литургии и великое освящение воды. По традиции, в полночь самые отважные окунутся в водоемы и купели. Сейчас сотрудники Роспотребнадзора проверяют воду в местах, где организованы купели, а их в регионе – 27.



Чтобы определить, безопасна ли вода, пробы отправляют в лабораторию. Там их проверят на микробиологические показатели. С подробностями – наш корреспондент Татьяна Тимохина.





Татьяна Тимохина





