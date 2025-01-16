Главная » Новости



20:23, 15 января 2025 года В Орловской области на специальные полигоны вывезли более двухсот тысяч тонн мусора На один из них приехали депутаты областного Совета.







Свыше двухсот тысяч тонн мусора в Орловской области было вывезено на специальные полигоны. В регионе всего три таких полигона. Один из них находится в Мценске.



15 января в этот город приехали депутаты областного Совета, чтобы на месте обсудить с руководством полигона все детали его работы. Наш съемочная группа также побывала там.





Анастасия Миносьян





