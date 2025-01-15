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16:33, 15 января 2025 года

В Мценске сдвинулись сроки ремонта моста через реку Суходол

В настоящее время подрядчик приступил к рытью котлована и укреплению фундамента.

Фото: скриншот из видео "Народного фронта" Орловской области

В Мценске сдвинулись сроки ремонта моста через реку Суходол. Об этом сообщили активисты "Народного фронта" Орловской области в своем телеграм-канале.

По словам общественников, основные работы по ремонту начались только в декабре 2024 года, хотя, согласно условиям конкурсной документации, завершить их нужно было к 29 ноября.

Мост, расположенный на улице Андрея Рева, является единственным подъездным путем к жилым районам, монастырю, предприятиям и вокзалу. Сейчас подрядчик роет котлован и укрепляет основание моста. Всего на ремонт было выделено 19 миллионов рублей.

"Народный фронт" Орловской области обратился в прокуратуру с просьбой проверить действия подрядчика и заказчика в связи с нарушением сроков выполнения работ.


Сергей Мерцалов
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