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16:33, 15 января 2025 года В Мценске сдвинулись сроки ремонта моста через реку Суходол В настоящее время подрядчик приступил к рытью котлована и укреплению фундамента.



Фото: скриншот из видео "Народного фронта" Орловской области

В Мценске сдвинулись сроки ремонта моста через реку Суходол. Об этом сообщили активисты "Народного фронта" Орловской области в своем телеграм-канале.



По словам общественников, основные работы по ремонту начались только в декабре 2024 года, хотя, согласно условиям конкурсной документации, завершить их нужно было к 29 ноября.



Мост, расположенный на улице Андрея Рева, является единственным подъездным путем к жилым районам, монастырю, предприятиям и вокзалу. Сейчас подрядчик роет котлован и укрепляет основание моста. Всего на ремонт было выделено 19 миллионов рублей.



"Народный фронт" Орловской области обратился в прокуратуру с просьбой проверить действия подрядчика и заказчика в связи с нарушением сроков выполнения работ.





Сергей Мерцалов





