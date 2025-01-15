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15:03, 15 января 2025 года

Орловские ветераны получат по 80 тысяч рублей

Указ подписал глава государства.


Видео: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате ветеранам Великой Отечественной войны. Об этом глава государства заявил 15 января на заседании российского оргкомитета "Победа", в повестку которого входило обсуждение подготовки к празднованию 80-летия Победы. Единовременную выплату также получат вдовы фронтовиков и несовершеннолетние узники концлагерей.

По 55 тысяч рублей составит выплата труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда, совершеннолетним узникам концлагерей и тем, кто в годы Великой Отечественной работал на объектах ПВО, морских и авиабазах, строил оборонительные сооружения.

Также Путин заявил, что все участники Великой Отечественной войны должны получить звания почетного гражданина своих городов и населенных пунктов.


Сергей Силаев
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