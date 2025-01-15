В Орловской области почетным работникам заплатят по 10 тысяч рублей

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20:03, 15 января 2025 года
В Орловской области почетным работникам заплатят по 10 тысяч рублейУказ подписал губернатор Андрей Клычков.
Губернатор Андрей Клычков подписал постановление об установлении размера единовременного денежного поощрения гражданам, удостоенным наград правительства Орловской области в 2025-м году.
Согласно документу, по десять тысяч рублей заплатят удостоенным званий:
• "Почетный машиностроитель Орловской области",
• "Почетный работник пищевой индустрии Орловской области",
• "Почетный работник промышленности Орловской области,
• "Почетный работник образования Орловской области",
• "Почетный работник науки и высшей школы Орловской области",
• "Почетный работник сельского хозяйства Орловской области",
• "Почетный работник социальной защиты населения Орловской области",
• "Почетный строитель Орловской области",
• "Почетный работник муниципальной службы в Орловской области",
• "Почетный работник культуры Орловской области",
• "Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства Орловской области",
• "Почетный работник средств массовой информации Орловской области",
• "Почетный энергетик Орловской области",
• "Почетный эколог Орловской области",
• "Почетный экономист Орловской области",
• "Почетный работник государственной службы Орловской области",
• "Почетный работник здравоохранения Орловской области",
• "Почетный работник физической культуры и спорта Орловской области",
• "Почетный работник сферы обслуживания населения Орловской области",
• "Почетный работник транспорта Орловской области",
• "Почетный работник торговли Орловской области",
• "Почетный работник дорожного строительства Орловской области",
• "Почетный лесник Орловской области".
Артем Ежаков
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