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20:03, 15 января 2025 года

В Орловской области почетным работникам заплатят по 10 тысяч рублей

Указ подписал губернатор Андрей Клычков.


Губернатор Андрей Клычков подписал постановление об установлении размера единовременного денежного поощрения гражданам, удостоенным наград правительства Орловской области в 2025-м году.

Согласно документу, по десять тысяч рублей заплатят удостоенным званий:

• "Почетный машиностроитель Орловской области",

• "Почетный работник пищевой индустрии Орловской области",

• "Почетный работник промышленности Орловской области,

• "Почетный работник образования Орловской области",

• "Почетный работник науки и высшей школы Орловской области",

• "Почетный работник сельского хозяйства Орловской области",

• "Почетный работник социальной защиты населения Орловской области",

• "Почетный строитель Орловской области",

• "Почетный работник муниципальной службы в Орловской области",

• "Почетный работник культуры Орловской области",

• "Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства Орловской области",

• "Почетный работник средств массовой информации Орловской области",

• "Почетный энергетик Орловской области",

• "Почетный эколог Орловской области",

• "Почетный экономист Орловской области",

• "Почетный работник государственной службы Орловской области",

• "Почетный работник здравоохранения Орловской области",

• "Почетный работник физической культуры и спорта Орловской области",

• "Почетный работник сферы обслуживания населения Орловской области",

• "Почетный работник транспорта Орловской области",

• "Почетный работник торговли Орловской области",

• "Почетный работник дорожного строительства Орловской области",

• "Почетный лесник Орловской области".


Артем Ежаков
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