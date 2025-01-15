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14:49, 15 января 2025 года В Орле собаку спасли из "металлического плена" Дворняга застряла между трубами в подвале.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

14 января спасатели выезжали на улицу Металлургов в Орле, чтобы помочь бездомной дворняге. Животное оказалось в ловушке между трубами в подвале и уже сутки не могло выбраться оттуда, жалобно скуля.



Около 16:30 сотрудники МЧС прибыли на место и освободили четвероногую. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.





Сергей Мерцалов





