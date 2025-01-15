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18:46, 15 января 2025 года Василий Иванов: "Всякая вода совершает чудо, если человек верит" В преддверии Крещения Господня благочинный храмов Орловской епархии рассказал об особом чине освящения воды и посоветовал лучшее время для ее набора.







19 января Православная церковь отметит Крещение Господне. Накануне праздника и в день Богоявления священнослужители совершают особый чин освящения воды.



На эту тему наша съемочная группа пообщалась с протоиереем, благочинным храмов Орловской епархии, настоятелем Богоявленского собора Василием Ивановым.





Юлия Опанасюк





