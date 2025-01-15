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18:35, 15 января 2025 года Жители орловского микрорайона вынуждены переходить дорогу в неположенном месте Причиной стало отсутствие "зебры".







Жители орловского микрорайона вынуждены переходить дорогу в неположенном месте. Причиной стало отсутствие "зебры". Ее должны были сделать в 2024-м году, но этого не случилось.



Проблема появилась пять лет назад, когда появился торговый центр, куда, как правило, и идут жители. Это единственная дорога, которая связывает микрорайон, поэтому движение здесь очень интенсивное.



Местные жители просят установить знак, сделать "зебру" или оборудовать "лежачего полицейского". Пока это возможно сделать лишь в случае, если удастся сэкономить бюджет.



Конкретного решения этой проблемы в данный момент нет. Чтобы сделать путь пешеходов хоть немного безопаснее, сотрудники ГИБДД напоминают, что при отсутствии в зоне видимости пешеходных переходов или перекрестков, разрешается переходить проезжую часть под прямым углом.





Эльза Ахмедбекова





