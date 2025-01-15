среда 15.01.2025 14:24:54 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Сомнению не подлежит
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Семейный альбом
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Главная » Новости

12:38, 15 января 2025 года

В Орловской области средняя зарплата превысила 56 тысяч рублей

Цифры опубликовал Орелстат.


Территориальный орган статистики по Орловской области опубликовал доклад о социально-экономическом положении региона за январь — ноябрь 2024-го года.
 
Согласно данным документа ведомства, среднемесячная номинальная начисленная зарплата в октябре 2024 года составила 56 283 рубля. Показатель, по сравнению с сентябрем ушедшего года, увеличился на 3,9%, а с октябрем прошлого года — на 19%.
Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в октябре 2024-го года выросла по сравнению с октябрем 2023-го года на 9,6%, — говорится в докладе Орелстата.
В августе — октябре численность рабочей силы в Орловской области составила 340,7 тысячи человек, из которых 7,8 тысячи — безработные.



Сергей Силаев
© 2002−2025 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.