В Орловской области средняя зарплата превысила 56 тысяч рублей

Цифры опубликовал Орелстат.

Территориальный орган статистики по Орловской области опубликовал доклад о социально-экономическом положении региона за январь — ноябрь 2024-го года.

Согласно данным документа ведомства, среднемесячная номинальная начисленная зарплата в октябре 2024 года составила 56 283 рубля. Показатель, по сравнению с сентябрем ушедшего года, увеличился на 3,9%, а с октябрем прошлого года — на 19%.

– Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в октябре 2024-го года выросла по сравнению с октябрем 2023-го года на 9,6%, — говорится в докладе Орелстата.

В августе — октябре численность рабочей силы в Орловской области составила 340,7 тысячи человек, из которых 7,8 тысячи — безработные.