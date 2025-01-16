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8:00, 16 января 2025 года Орловец лишился водительских прав Иск прокуратуры удовлетворил Кромской районный суд.





Прокуратура Кромского района провела проверку в сфере безопасности дорожного движения. В ходе проверки установлено, что местный житель находится на диспансерном наблюдении в Кромской ЦРБ. У мужчины установлен диагноз, входящий в перечень противопоказаний к управлению автомобилем.

– В связи с тем, что управление транспортными средствами данным гражданином небезопасно и создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью других участников дорожного движения, прокуратура района обратилась в суд с административным исковым заявлением о прекращении права мужчины на управление транспортными средствами, признании недействительным его водительского удостоверения и внесении соответствующих сведений в информационный банк данных, – говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Орловской области. При этом у мужчины были действующие права до 2030-го года. Однако Кромской районный суд удовлетворил требования надзорного ведомства и признал водительское удостоверение кромчанина недействительным.





Сергей Силаев





