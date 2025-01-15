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15:00, 15 января 2025 года В Орле стартовала акция по экологичной переработке елок Деревья пойдут на подстилку и корм животным.





В Орле стартовала акция по сдаче живых новогодних елок на переработку. Она проходит с 15 по 30 января. Деревья пойдут на подстилку и корм животным.



Пункты приема работают с 7:00 до 23:00 по следующим адресам:



• Заводской район: ул. 5-й Орловской стрелковой дивизии, 10; ул. Гагарина, 51; ул. Комсомольская, 272; бульвар Молодежи, 5; ул. Планерная, 69; ул. Саханская, 3.



• Советский район: ул. 8 Марта, 29; ул. 60-летия Октября, 28; ул. Кольцевая – пер. Политехнический; ул. Максима Горького (конечная остановка); ул. Матвеева, 27; Наугорское шоссе, 50, ул. Скворцова – ул. Полесская.



• Железнодорожный район: ул. 3-я Курская, 79; ул. Грузовая, 2 – пер. Пожарный; ул. Пушкина, 186;



• Северный район: ул. Бурова, 8;, ул. Космонавтов, 5; ул. Кузнецова, 8; ул. Металлургов, 11 и 26; Московское шоссе, 5; ул. Орловских партизан, 9; ул. Раздольная, 66; ул. Рощинская, 21; ул. Силикатная, 2а.



Как напомнили в мэрии Орла, в стандартные уличные контейнеры можно выбрасывать только некрупногабаритные отходы, размеры которых не превышают полметра в глубину, длину и ширину. В противном случае придется заплатить штраф от двух до трех тысяч рублей, а при повторном нарушении — от трех до пяти тысяч. Для утилизации натуральной елки ее надо сначала распилить и упаковать.





Артем Ежаков





