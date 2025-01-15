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10:50, 15 января 2025 года В Орловской области возбудили уголовное дело по факту избиения человека толпой Четверо хулиганов неславянской внешности задержаны.





В центральный аппарат Следственного комитета России доложат о ходе расследования хулиганских действий в Орловской области. Ранее в социальных сетях появились кадры избиения человека толпой. Напала на пострадавшего группа лиц неславянской внешности, сообщили в официальном Telegram-канале Следственного комитета России. Участники конфликта установлены сотрудниками полиции. Собранные материалы переданы в следственные органы, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. Уголовное дело расследуется по статье о хулиганстве. Четверо подозреваемых задержаны. – Глава ведомства дал поручение и.о. руководителя СУ СК России по Орловской области Чапанову А. Н. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, – говорится в сообщении СК.





Сергей Силаев





