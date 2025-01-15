Главная » Новости



15:23, 15 января 2025 года Орловских маршрутчиков снова поймали на выключении ГЛОНАСС В областной столице проверили, отображаются ли на карте автобусы, едущие через остановку "Гипсовый комбинат".





В Орле снова проверили соблюдение водителями работы ГЛОНАСС в маршрутках. На этот раз проверяли, отображаются ли на карте автобусы, едущие через остановку "Гипсовый комбинат" в Северный район города.



Результаты получились не самыми лучшими. У 8 из 40 проверенных единиц транспорта были нарекания по работе навигационного оборудования. Проблемы нашли у нескольких единиц маршрутов № 15, 26, 27, 47 и 48.



По итогам проверки в отношении перевозчиков инициирована претензионная работа.





Артем Ежаков





