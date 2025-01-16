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9:22, 16 января 2025 года В птичьем мире Орловщины властвуют утки и воробьи Всего в "крылатом" регионе насчитали 256 видов птиц.





Орелстат подсчитал пернатый мир «крылатого» региона. Как сообщили в службе статистики, его представляют птицы 50 семейств из 18 отрядов.

"Больше всего разновидностей в утином семействе – 26. Чуть меньше, 24 представителя, у бекасовых, 19 – у славковых. Самый многочисленный отряд в птичьем царстве нашего региона – воробьиные. В нем насчитывается 22 семейства и 100 видов", – отметили в Орелстате. 47 разновидностей птиц включены в Красную книгу региона. Для восстановления численности черного аиста, орлана-белохвоста, скопы и кобчика установлены искусственные гнездовые платформы и гнездовые ящики.





Артем Ежаков





