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9:22, 16 января 2025 года

В птичьем мире Орловщины властвуют утки и воробьи

Всего в "крылатом" регионе насчитали 256 видов птиц.


Орелстат подсчитал пернатый мир «крылатого» региона. Как сообщили в службе статистики, его представляют птицы 50 семейств из 18 отрядов.
"Больше всего разновидностей в утином семействе – 26. Чуть меньше, 24 представителя, у бекасовых, 19 – у славковых. Самый многочисленный отряд в птичьем царстве нашего региона – воробьиные. В нем насчитывается 22 семейства и 100 видов", – отметили в Орелстате.
47 разновидностей птиц включены в Красную книгу региона. Для восстановления численности черного аиста, орлана-белохвоста, скопы и кобчика установлены искусственные гнездовые платформы и гнездовые ящики.


Артем Ежаков
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