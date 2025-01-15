Орловцы заплатили более 450 тысяч рублей за нарушения в сфере оборота оружия

Статистику за 2024-й год опубликовали в управлении Росгвардии.

Сотрудники центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Орловской области подсчитали, сколько штрафов в регионе выплатили в 2024 за правонарушения в сфере оборота оружия и боеприпасов. Это касается владельцев гражданского оружия и работников частных охранных предприятий.

– По линии лицензионно-разрешительной работы росгвардейцы составили более 400 протоколов. Касаемо деятельности частных охранных организаций количество протоколов и вынесенных постановлений составило 100 единиц, – сообщили в пресс-службе ведомства.

Орловцам напоминают, что в случае невыплаты штрафа материалы направляются судебным приставам для взыскания в принудительном порядке. Жители региона, повторно привлекаемые к ответственности, лишаются права на приобретение, экспонирование или коллекционирование оружия.