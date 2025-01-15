среда 15.01.2025 14:24:41 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Сомнению не подлежит
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Семейный альбом
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Главная » Новости

10:07, 15 января 2025 года

Орловцы заплатили более 450 тысяч рублей за нарушения в сфере оборота оружия

Статистику за 2024-й год опубликовали в управлении Росгвардии.


Сотрудники центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Орловской области подсчитали, сколько штрафов в регионе выплатили в 2024 за правонарушения в сфере оборота оружия и боеприпасов. Это касается владельцев гражданского оружия и работников частных охранных предприятий.
По линии лицензионно-разрешительной работы росгвардейцы составили более 400 протоколов. Касаемо деятельности частных охранных организаций количество протоколов и вынесенных постановлений составило 100 единиц, – сообщили в пресс-службе ведомства.
Орловцам напоминают, что в случае невыплаты штрафа материалы направляются судебным приставам для взыскания в принудительном порядке. Жители региона, повторно привлекаемые к ответственности, лишаются права на приобретение, экспонирование или коллекционирование оружия.
Для получения квитанции на оплату штрафа владельцам оружия нужно обратиться в подразделение лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Орловской области по месту регистрации, – напомнили жителям региона.



Сергей Силаев
© 2002−2025 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.