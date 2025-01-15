Почти 600 тысяч избирателей насчитали в Орловской области

Численность установлена на 1 января 2025-го года.

Избирательная комиссия Орловской области установила численность избирателей, участников референдума, зарегистрированных на территории региона по состоянию на 1-е января 2025-го года. По данным государственной системы "Выборы", численность избирателей составила 593 123 человека.

Сведения о численности избирателей, участников референдума, зарегистрированных на территории Орловской области, в разрезе муниципальных образований размещены на сайте Избирательной комиссии Орловской области в разделе "Численность избирателей", — говорится в сообщении областного избиркома.

Напомним, что численность избирателей и участников референдума год назад находилась на более высоком уровне. По состоянию на 1-е января 2024-го года, в регионе было зарегистрировано 597 995 человек с правом голоса.