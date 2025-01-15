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11:35, 15 января 2025 года Поставки препаратов для орловских льготников планируют завершить до весны Закупки по заявкам больниц еще идут.





В Орловской области проводятся закупки по заявкам медицинских организаций на 2025-й год в рамках выделенного финансирования. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения региона в ответ на вопрос о льготном лекарственном обеспечении от зрительницы трансляции губернатора Андрея Клычкова. "Ввиду большого количества закупаемых препаратов их единомоментное поступление не представляется возможным. Поставки запланированы на январь-февраль 2025-го года", – отметили в департаменте. Также депздрав сообщил, что о закупке инсулинов короткого и продленного действия. Частично препараты разошлись по аптекам.





Артем Ежаков





