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9:53, 15 января 2025 года

Орловский депздрав сообщил о закупке инсулинов короткого и продленного действия

Жалобами на невыдачу препарата жители региона делились в трансляции губернатора Андрея Клычкова.


Департамент здравоохранения Орловской области сообщил о закупке инсулинов короткого и продленного действия. Жалобами на невыдачу препарата жители региона делились в трансляции губернатора Андрея Клычкова.

Как сообщили в депздраве, частично поставки осуществлены в аптечные организации. Речь идет о таких наименованиях, как "Туджео", "Новорапид", "Соликва", "РинЛиз". По ряду позиций ожидается развоз по аптекам. Это "Апидра", "Левемир", "Тресиба".

Инсулин "Изофан", инсулин "Аспарт" двухфазный, "Райзодег" по информации поставщиков ожидается к поступлению в область до 15 января. "Джардинс" ждут в аптеках в последние дни января.
"Для индивидуального обращения по конкретному рецепту можно обратиться к лечащему врачу или по телефону 122 (дополнительный 6)", – напомнили в депздраве.



Артем Ежаков
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