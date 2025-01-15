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12:02, 15 января 2025 года В районе орловского автовокзала женщина угодила под колеса иномарки Она переходила дорогу в запрещенном месте.



Фото: управление Госавтоинспекции по Орловской области

Около восьми часов утра 14 января на улице Комсомольской неподалеку от орловского автовокзала водитель "Ниссана" сбил 42-летнюю женщину. Как сообщили в управлении Госавтоинспекции по региону, она переходила дорогу в неположенном месте.



С травмами женщину доставили в областную клиническую больницу. Показаний к госпитализации не нашли, и ее отпустили домой.



14 января на территории Орловской области случилось 15 ДТП, пострадали два человека.





Артем Ежаков





